"Танцы со звездами": кто покинул шоу после вечера "Возвращение героев".

 
Ексклюзивы
1/5
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 594
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4 Просмотров: 5769
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1386
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 783
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 153
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4104
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 495
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1134
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3168
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1917
Фото
Все фото
5
3
4
4
14
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
Рианна соблазняла в колготках и бюстгальтере
Рианна соблазняла в колготках и бюстгальтере
Леся Никитюк исследовала Украину на желтом &quot;Богдане&quot;
Леся Никитюк исследовала Украину на желтом "Богдане"
Самая богатая девушка мира соблазнила сеть сексуальным Playboy-образом
Самая богатая девушка мира соблазнила сеть сексуальным Playboy-образом
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Видео
Все видео
Maruv получила самую престижную музыкальную награду как исполнительница России
Maruv получила самую престижную музыкальную награду как исполнительница России
"Танцы со звездами": кто покинул шоу после вечера "Возвращение героев".
"Танцы со звездами": кто покинул шоу после вечера "Возвращение героев".
Bliad: электронный дуэт YUKO выпустил провокационный клип
Bliad: электронный дуэт YUKO выпустил провокационный клип
Леся Никитюк засветила под водой грудь и ягодицы
Леся Никитюк засветила под водой грудь и ягодицы
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 495
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3168
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1917
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 972
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 630
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
03 ноября 2019
Просмотров: 216
Щур і білочка
Чим відрізняється щур від білочки? У неї кращий піар. Згадати цей старий жарт примусила хвиля захоплення української футбольної спільноти після ...
понедельник, 04 ноября 2019 07:25

"Танцы со звездами": кто покинул шоу после вечера "Возвращение героев".

  Комментировать
&quot;Танцы со звездами&quot;: кто покинул шоу после вечера &quot;Возвращение героев&quot;.
11-й эфир "Танцев со звездами" покинула пара Алексея Яровенко и Алены Шоптенко. Фото - 1 + 1

3 октября состоялся 11-й эфир шоу "Танцы со звездами" под названием "Возвращение героев".

Все участники шоу выходили на сцену с любимыми участниками прошлых сезонов, однако к следующему эфиру, в четвертьфинал прошли только 5 пар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Участник "Танцев со звездами" разводится с женой

В результате единогласного решения судей после танца за жизнь шоу покинула пара Алексея Яровенко и Алены Шоптенко, которые вместе с Павлом Вишняковым выполнили пасадобль.

Они попали в зону риска вместе с Анной Ризатдиновой и Александром Прохоровым, Владимиром Остапчуком с Илоной Гвоздевой. В танце за жизнь Ярвенко соревновался с Ризатдиновой.

В проекте появился 4-й постоянный судья. Им стал балетмейстер и народный артист Украины, 89-летний Григорий Чапкис, которого попросили оставить многочисленные фанаты после того, как он побыл в кресле приглашенного судьи шоу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Танцы со звездами": кто покинул шоу после вечера "Возвращение героев".». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 30836
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт Просмотров: 20646
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе Просмотров: 16983
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
14
 Просмотров: 14284
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж Просмотров: 14022
Знаменитости
Maruv получила одну из самых престижных музыкальных наград как исполнительница России
Maruv получила одну из самых престижных музыкальных наград как исполнительница России
Британская группа Freak Power впервые выступит в Киеве
Британская группа Freak Power впервые выступит в Киеве Просмотров: 9
Халатность врачей едва не убила ребенка экс-участницы "ВИА Гры"
Халатность врачей едва не убила ребенка экс-участницы "ВИА Гры" Просмотров: 702
"Я устала. Лежу на диване" - Пугачева отказалась выходить на бис
"Я устала. Лежу на диване" - Пугачева отказалась выходить на бис Просмотров: 1980
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 30845
Больше всего комментируют
8
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
4
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4
Богдан подрался с Бакановым
2
В России собираются судить бывшего украинского министра
2
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
Голосов: 38941
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua