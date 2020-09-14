Танцы со звездами 2020: кто покинул третий выпуск шоу

 
Ексклюзивы
1/5
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1386
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 1026
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 702
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1521
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1377
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 630
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1539
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1701
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 666
Фото
Все фото
3
6
4
5
5
Длинноногая Снежана Онопко примерила дерзкий образ
Длинноногая Снежана Онопко примерила дерзкий образ
&quot;Разруха и бродяги на территории&quot; - Екатерина Кухар раскритиковала положение дел в Хореографическом училище
"Разруха и бродяги на территории" - Екатерина Кухар раскритиковала положение дел в Хореографическом училище
Горячая Ким Кардашьян подчеркнула свои прелести соблазнительным бельем
Горячая Ким Кардашьян подчеркнула свои прелести соблазнительным бельем
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
Видео
Все видео
Танцы со звездами 2020: кто покинул третий выпуск шоу
Танцы со звездами 2020: кто покинул третий выпуск шоу
Откровенная Maruv озадачила сеть новым страстным клипом
Откровенная Maruv озадачила сеть новым страстным клипом
Корейский лейбл H1ghr Music Records представляет первый музыкальный сборник
Корейский лейбл H1ghr Music Records представляет первый музыкальный сборник
Экс-участник "Танців з зірками" попал в страшное ДТП
Экс-участник "Танців з зірками" попал в страшное ДТП
Паренёк Простой в новой песне призывает каждого заниматься любимым делом
Паренёк Простой в новой песне призывает каждого заниматься любимым делом
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 180
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2538
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 711
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10053
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 243
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 378
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
понедельник, 14 сентября 2020 07:44

Танцы со звездами 2020: кто покинул третий выпуск шоу

  Комментировать

13 сентября состоялся 3 выпуск шоу Танцы со звездами. Сильнейшие выступления были у пар Санты Димопулос и Макса Леонова, а также Юлии Саниной и Дмитрия Жука. В этот эфир танцевальное шоу покинули Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.

Танцор Дмитрий Жук с лидершей группы The Hardkiss Юлией Саниной танцевали фокстрот. Танец певица посвятила своему ревнивому мужу.

Помимо фокстрота судьи высоко оценили выступление Санты Димопулос с партнером Максом Леоновым. Пара танцевала зажигательную румбу.

Арам Арзуманян, в прошлый раз ставший лидером турнирной таблицы среди мужчин, на этот раз также поразил судей своим выступлением. На сей раз он танцевал сальсу. Выступление он посвятил своей жене Кристине, в то время как Олег Винник посвятил танец с Аленой Шоптенко своим поклонницам. Певец продемонстрировал венский вальс.

Автор: facebook.com/tanci1plus1)
  Турнирная таблица
Турнирная таблица

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На паркете нужно жить, любить и наслаждаться" — Олег Винник прокомментировал второй прямой эфир "Танців з зірками"

Премьера нового сезона "Танців з зірками" состоялась 30 августа. В первом прямом эфире одна из пар проекта — Олег Винник и Алена Шоптенко — в страстном танго представила собственное прочтение знаменитого мюзикла "The Phantom Of The Opera".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Танцы со звездами 2020: кто покинул третий выпуск шоу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Первый вертолет конструктор испытывал привязанным

Самое читаемое
Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Голые активистки Femen поддержали Беларусь Просмотров: 49278
Я здесь живу: пользователей соцсетей возмутил предвыборный ролик Притулы
Я здесь живу: пользователей соцсетей возмутил предвыборный ролик Притулы Просмотров: 11223
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций Просмотров: 7884
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 6867
Патрульные хотят проводить техосмотр на дорогах
Патрульные хотят проводить техосмотр на дорогах Просмотров: 5256
Знаменитости
Длинноногая Снежана Онопко примерила дерзкий образ
Длинноногая Снежана Онопко примерила дерзкий образ
3
 Просмотров: 801
Вакарчук о попурри на Софиевской площади: "Когда я на вечеринках с друзьями выпью"
Вакарчук о попурри на Софиевской площади: "Когда я на вечеринках с друзьями выпью" Просмотров: 792
"Разруха и бродяги на территории" - Екатерина Кухар раскритиковала положение дел в Хореографическом училище
"Разруха и бродяги на территории" - Екатерина Кухар раскритиковала положение дел в Хореографическом училище
6
 Просмотров: 2592
Горячая Ким Кардашьян подчеркнула свои прелести соблазнительным бельем
Горячая Ким Кардашьян подчеркнула свои прелести соблазнительным бельем
4
 Просмотров: 2790
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
5
 Просмотров: 12987
Больше всего комментируют
9
Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым
9
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
6
Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон
2
Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков
2
Фокин отказался встречаться с парламентским комитетом - Качура
Голосов: 41389
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua