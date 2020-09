Танцы со звездами 2020: кто покинул третий выпуск шоу

13 сентября состоялся 3 выпуск шоу Танцы со звездами. Сильнейшие выступления были у пар Санты Димопулос и Макса Леонова, а также Юлии Саниной и Дмитрия Жука. В этот эфир танцевальное шоу покинули Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.

Танцор Дмитрий Жук с лидершей группы The Hardkiss Юлией Саниной танцевали фокстрот. Танец певица посвятила своему ревнивому мужу.

Помимо фокстрота судьи высоко оценили выступление Санты Димопулос с партнером Максом Леоновым. Пара танцевала зажигательную румбу.

Арам Арзуманян, в прошлый раз ставший лидером турнирной таблицы среди мужчин, на этот раз также поразил судей своим выступлением. На сей раз он танцевал сальсу. Выступление он посвятил своей жене Кристине, в то время как Олег Винник посвятил танец с Аленой Шоптенко своим поклонницам. Певец продемонстрировал венский вальс.

Премьера нового сезона "Танців з зірками" состоялась 30 августа. В первом прямом эфире одна из пар проекта — Олег Винник и Алена Шоптенко — в страстном танго представила собственное прочтение знаменитого мюзикла "The Phantom Of The Opera".