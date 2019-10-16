Так сильно смеялись - актеры сериала "Друзья" снова вместе

"Друзья" собрались в Кортни Кокс дома. Фото с открытых источников.

Американская актриса Дженнифер Энистон только сейчас решила присоединиться к социальным сетям и завела себе аккаунт в Instagram.

Энистон опубликовала снимок, на котором позирует с коллегами по сериалу "Друзья" - 55-летней Кортни Кокс, 56-летней Лизой Кудроу, 52-летним Мэттом Лебланом, 50-летним Мэттью Перри и 52-летним Дэвидом Швиммером, передает "УНИАН".

Селфи было сделали во время дружеской встречи звезд популярного ситкома. За 16 часов снимок собрал почти 8 млн лайков. Страница Энистон за это время уже собрала 6,2 млн подпищиков.

Актриса не уточнила, когда сделала фото с "Друзьями", но рассказала, что это было дома у Кортни Кокс.

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"Швиммер был в городе, и у всех нас было время, и мы собрались вместе. Боже, мы так сильно смеялись", - написала она.

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