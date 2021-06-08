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вторник, 08 июня 2021 13:33

"Свое есть свое": кто из украинских звезд не чурается работы на огороде
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Тоня Матвиенко трудится на огороде
Фото: Instagram.com/tonya_matvienko
Ирина Федишин тоже не отказывается от физического труда
Оля Полякова выращивает овощи самостоятельно
София Ротару с удовольствием выращивает зелень и овощи
София Ротару похвасталась урожаем клубники

Вчера певица Тоня Матвиенко показала своим подписчикам в Instagram, как она трудится на огороде. На фотографии исполнительница сидит у немалой грядки и в руках держит листья с салатом.

"Что посеешь - то и пожнешь", - убеждена Тоня.

В комментариях поклонники спросили, кто посадил зелень, и певица честно ответила, что сама это сделала.

Автор: Instagram.com/tonya_matvienko
  Тоня Матвиенко трудится на огороде
Тоня Матвиенко трудится на огороде

Gazeta.ua собрала информацию, кто еще из украинских звезд работает на огороде или даче.

Артистка Ирина Федишин тоже не отказывается от физического труда. К примеру, на майские праздники она вместе с семьей сажала картошку.

"Помогали родителям сажать картофель. Как говорится "Свое есть свое!", - написала под фотоотчетом с полевых работ Федишин.

Автор: Instagram.com/irynafedyshyn
  Ирина Федишин тоже не отказывается от физического труда
Ирина Федишин тоже не отказывается от физического труда

Еще одна любительница выращивать овощи самостоятельно певица Оля Полякова. Правда она признается, что обрабатывать приусадебный участок ей помогают, однако сама звезда тоже не белоручка. Чтобы принимать пищу без ГМО, певица выращивает практически все - от зелени до арбузов.

"Самый страшный грех на огороде - наступить на растение", - в шутку говорит Полякова в своем видеоблоге.

Автор: скриншот с видео
  Оля Полякова выращивает овощи самостоятельно
Оля Полякова выращивает овощи самостоятельно

Певец Павел Зибров с детства приучен работать на земле, ведь родом из небольшого села Червоное Винницкой области. Исполнитель рассказывал, что в его семье был огромный огород и хозяйство, а он всегда помогал родителям. Сейчас Зибров тоже имеет загородный дом, где сам копает пруды, сажает деревья и подрезает саженцы.

Автор: Facebook
  Павел Зибров с детства приучен работать на земле
Павел Зибров с детства приучен работать на земле

"Вкусная клубника выращенная и собранная собственными руками", - утверждает певица София Ротару.

Звезда не раз хвасталась фотографиями со своим урожаем, ведь с удовольствием выращивает зелень и овощи. Также Ротару уверена, что работа на земле - лучший способ психотерапии.

Автор: Instagram.com/sofiarotaru.official
  София Ротару с удовольствием выращивает зелень и овощи
София Ротару с удовольствием выращивает зелень и овощи

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Gazeta.ua собрала фотографии, на которых украинские знаменитости позируют без макияжа. Кто дает своей коже отдохнуть от декоративной косметики и не боится показываться в таком виде поклонникам.

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