Свадьба принцессы Евгении: рассказали о свадебном торте внучки королевы Елизаветы II

Фото: Daily Express

В Букингемском дворце рассказали о подготовке к предстоящей свадьбе принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбенка.

Она является внучкой королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, сообщает "Daily Express".

Торт для церемонии приготовит лондонский кондитер Софи Кэбот, за музыкальное сопровождение будет отвечать королевский филармонический оркестр. Кроме того, на празднике исполнит две композиции итальянский певец Андреа Бочелли.

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"Архиепископ Джон Сентаму написал специальную проповедь для церемонии бракосочетания. Также выступит декан Виндзора Дэвид Коннер", - добавили в дворце.

Свадебный торт будет традиционным, но с современным акцентом. Он будет совмещать цвета осени, сверху будет украшен различными элементами из сахара, в том числе в виде плюща.

В сети опубликовали коллекцию архивных фото членов монаршей семьи Великобритании. Их делали для модного журнала - британского Vogue. В частности, принцесса Диана появилась на обложке глянца 4 раза, а единственная дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна - дважды.