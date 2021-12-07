Супермодель Тайра Бэнкс отметила 48-летие снимками в купальнике

Американская топ-модель Тайра Бэнкс порадовала фанатов пикантными фотографиями.

Звезда еще 4 декабря отметила 48-летие. Но решила опубликовать серию фотографий по случаю праздника только сейчас. В Instagram модель показалась в черном монокини с цветочным принтом.

Фото: instagram.com/tyrabanks

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От Armani. Николь Кидман очаровала серым нарядом на премьере "Быть Рикардо"

"Каждый год мое тело меняется. Оно полнеет так же, как и мой ум. Поздравляю всех Стрельцов с праздником", - подписала она снимки.

Американская супермодель Тайра Бэнкс показала располневшую фигуру в откровенной фотосессии для мужского глянца Sports Illustrated. Тайра позировала перед объективом камеры на пляже в бикини разных фасонов и цветов. Модель повторила прошлую обложку Sports Illustrated, для которой снялась 1997 года.