Супермодель надела прозрачное платье на голое тело

Ева Герцигова посетила Канны. Фото: tsn.ua

Чешская супермодель и актриса Ева Герцигова посетила 72-й Каннский фестиваль и засветила соски в прозрачном платье.

46-летняя знаменитость надела откровенное платье от модного дома Dior на голое тело.

Образ дополняли босоножки, массивные сережки и браслет. В макияже Герцигова сделала акцент на глазах, оставив губы нейтральными.

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https://gazeta.ua/articles/celebrities/_supermodel-eva-gercigova-pokazala-figuru-u-vidvertomu-spidnomu/871812Супермодель Ева Герцигова оголилась для мужского французского издания Lui Magazine.