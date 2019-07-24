Супермодель Алессандра Амбросио снялась обнаженной в откровенной съёмке

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась обнаженной для глянцевого журнала Vogue Greece.

Откровенные снимки знаменитость опубликовала в Instagram.

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На фото Амбросио сидела перед камерой нагишом. Наготу прикрывал только черный пиджак, накинутый на плечи. Алессандра была подстрижена под мальчика и с легким макияжем на лице.

Снимки собрали кучу положительных комментариев.

"Какая роскошная женщина", "ты лучшая", "богиня", "надеюсь, тебе не холодно", "тебе так идет с короткими волосами".

Супермодель Алессандра Амбросио поделилась соблазнительными снимками в бикини на отдыхе.