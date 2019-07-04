Студия Marvel хочет создать супергероя с нетрадиционной сексуальной ориентацией

В киновселенной Marvel появится ЛГБТ-персонаж. Фото: sci-fi-news.ru

Британский актер 23-летний Том Холланд, получивший известность благодаря студии Marvel, заявил, что не против сделать своего персонажа Питера Паркера геем.

Marvel планирует внедрить ЛГБТ в свои фильмы, поделилось издание The Huff Post.

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"Я не могу говорить о будущем моего персонажа, потому что не я его создаю. Но я прекрасно знаю о планах Marvel по разнообразию героев в ближайшие несколько лет. Мир не так прост, как какой-нибудь гетеросексуальный парень", - заявил Холланд.

Президент студии Marvel Кевин Фейдж сообщил фанатам, что ЛГБТ-герой - это не просто выдумка.

"Мы не стесняемся сообщить, что внедрение такого супергероя состоится совсем скоро", - прокомментировал актер.

В США с большим размахом отгремела 28-я ежегодная премия MTV Movie&TV Awards-2019, на которой выбрали лучшие фильмы.