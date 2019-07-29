Стройная Эмили Ратаковски засветила грудь в тесном бикини

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками фотографиями в сексуальном бикини.

Знаменитость позировала на фоне розового пикапа в оранжевом купальнике, который едва прикрывал ее грудь. На лице Эмили не было ни грамма макияжа.

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Фолловеры засыпали Ратаковски комплиментами в комментариях.

"Прекрасное тело", "круто выглядишь", "роскошная фигура", "богиня".

Недавно модель и актриса Эмили Ратаковски ошеломила сеть серией обольстительных снимков.