Стройная Эмили Ратаковски засветила грудь в тесном бикини

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками фотографиями в сексуальном бикини.
Знаменитость позировала на фоне розового пикапа в оранжевом купальнике, который едва прикрывал ее грудь. На лице Эмили не было ни грамма макияжа.
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Фолловеры засыпали Ратаковски комплиментами в комментариях.
"Прекрасное тело", "круто выглядишь", "роскошная фигура", "богиня".
Недавно модель и актриса Эмили Ратаковски ошеломила сеть серией обольстительных снимков.
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