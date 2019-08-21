Странные диеты, на которых худеют звезды

У знаменитостей такие же проблемы, что и у нас: "что бы такого съесть, чтобы похудеть". Разве что мотивации у звезд сильнее, ведь их работа напрямую зависит от того, как они выглядят.

О самых странных пищевых привычках голливудских знаменитостей и какие из них стоит перенять, а какие не стоит даже пробовать, пишет marieclaire.ru.

Зональная диета

Правила питания. Придумал эту популярную среди знаменитостей диету еще в середине 90-х американец Барри Сирс. Строгих правил нет – по сути есть можно практически все. Главная задача "сидящего" – запустить обмен веществ, изменив свою систему питания, которая, по мнению диетолога, должна выглядеть следующим образом. Пищу нужно потреблять в определенных пропорциях: 30% калорий получать из белков, 30% – из жиров, а оставшиеся 40% – из углеводов. Такая система позволяет поддерживать постоянный уровень глюкозы в крови и не дает возможности жиру накапливаться.

Предостережения. Несмотря на кажущуюся простоту, зональная диета – довольно жесткая система питания, которая предполагает полнейшую дисциплину и осознанность действий. Она не подходит тем, кто не привык постоянно следить за своим рационом и кто не готов жертвовать временем на приготовление разнообразной еды заранее. Более того, не для всех подходят подобные пропорции питательных веществ. Также зональная диета не подойдет людям с сахарным диабетом и проблемами с кишечником и почками.

Побочные эффекты. Запоры, неприятный запах изо рта, спазмы желудка, тошнота.

Приверженцы. Синди Кроуфорд, Ванесса Паради, Селин Дион, Деми Мур, Дженифер Энистон

Лимонный детокс

Правила питания. В течение нескольких дней нужно пить исключительно лимонад (6-10 стаканов) на основе свежевыжатого сока лимона, органического кленового сиропа и кайенского перца. Для лучшего эффекта приверженцы диеты советуют начинать утро со стакана подсоленной воды, а вечером выпивать чай со слабительным эффектом. Чтобы все это не стало катастрофой для вашего организма, перед детоксом следует этап подготовки: за три дня до начала заменить мясо свежими овощами и фруктами, за два дня перейти на жидкую пищу, а день до детокса просидеть на свежевыжатом апельсиновом соке.

Предостережения. Главный плюс такой диеты – быстрая потеря веса. На этом преимущества заканчиваются и начинается бесконечный список недостатков и предостережений. К к чему стоит быть готовой: быстрый набор веса после окончания детокса из-за нарушенного в процессе обмена веществ, проблемы с пищеварением и почками.

Побочные эффекты. Сонливость, постоянный голод, боли в животе.

Приверженцы. Виктория Бекхэм, Наоми Кэмпбелл, Бейонсе

Пятифакторная диета

Правила питания. План диеты рассчитан на пять недель и предполагает ежедневные 25-минутные разминки, 5 приемов пищи в день, каждый из которых должен состоять из 5 компонентов. Вам также предоставляется 5 дней поблажек. По словам, опробовавших эту систему, благодаря регулярным приемам пищи отсутствует чувство голода, а небольшая продолжительность (чуть больше месяца) помогает с легкостью пережить ограничения, так как этот дает ощущение "конечности".

Предостережения. Единственная проблема этой диеты – зацикленность на числах. Во всем остальном – это классическая система питания, которая построена на распространенном принципе – есть часто, но мало, заниматься спортом ежедневно и исключить быстрые углеводы.

Побочные эффекты. Зависят от индивидуальной непереносимости тех или иных продуктов питания.

Приверженцы. Джессика Симпсон, Алисия Кейс, Ева Мендес.

Диета на детском питании

Правила питания. Одна из самых странных и непонятный диет во всем Голливуде. Она предполагает питание исключительно детскими продуктами – супами, кашами и пюре предназначенными для младенцев. Если же для вас подобный вариант оказывается чересчур радикальным, то вам позволяется добавить в свой рацион "взрослую" диетическую еду. Есть можно 14 раз в день.

Предостережения. Подобная диета не имеет под собой никаких оснований. Десткое питание на то и детское, что не предназначено для взрослых. Отсутствие многих необходимых питательных веществ, слишком маленькие порции и совершенно никакой логики – вот, что такое диета на детском питании.

Побочные эффекты. Постоянная усталость и недостаток железа.

Приверженцы. Риз Уизерспун

Замещающие диеты

Правила питания. Это скорее не отдельная диета, а целый класс, среди которых можно встретить крайне оригинальные системы питания, основанные на потреблении исключительно шоколада, молока или любых других монопродуктов. Общая суть – заменить обычное питание одним продуктом.

Предостережения. По большей части, подобные диеты не имеют никакого медицинского подтверждения их эффективности. Но даже те, что имеют, должны проводится под строгим надзором диетологов и врачей, и длиться не более 12 недель.

Побочные эффекты. Нерациональный подход к питанию, дефицит питательных веществ, синдром раздраженного кишечника или запоры.

Приверженцы. Ким Кардашьян

Диета на супе из капусты

Правила питания. В течение 7 дней вы можете есть исключительно суп, приготовленный из капусты, перца, лука и сельдерея.

Предостережения. Подобная диета опасна тем, что во время подобного монопитания организм не получает достаточного количества питательных веществ, в частности кальция, железа, цинка и витаминов группы В. Вес же вы теряете не благодаря изменению процессов пищеварения, а элементарной нехватки калорий и белка.

Побочные эффекты. Плохое самочувствие, вздутие живота, увеличение веса в долгосрочной перспективе.

Приверженцы. Сара Мишель Геллар.

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Макробиотическая диета

Правила питания. Макробиотика основана на учениях восточной философии. Продукты здесь делятся на "инь" и "янь". Первые обладают сладким, кислым или острым вкусом, а вторые – соленым и горьковатым. По этой же философии, преобладание в рационе еды "инь" способствует набору веса, а "янь", наоборот, приводит к чрезмерной высушенности организма по мужскому типу. Ваша же задача сбалансировать питание с этой точки зрения.

Предостережения. Эта диета характеризуется низким содержанием кальция, железа, белка, магния и цинка, а также подобное питание приводит к снижению энергии в организме. Ко всему прочему, подобное питание рассчитано не на кратковременный промежуток времени, а на длительный, по идее, на всю жизнь, из-за чего макробиотику можно считать самой строгой диетой из всех представленных.

Побочные эффекты. Дефицит железа, анемия и остеопороз.

Приверженцы. Гвинет Пэлтроу, Мадонна, Джо Пеши.

Среди знаменитостей стала популярной щелочная диета, в которой предпочтение отдается еде, которая, попадая в наш организм, становится щелочеобразующей (есть еще кислотообразующая еда). Щелочные продукты – это многие овощи, ягоды и фрукты, в том числе и имеющие кислый вкус – кислые яблоки и яблочный уксус, лимон, лайм, помидоры, грейпфрут, гранат, сырой шпинат (при тепловой обработке он становится кислотным), – орехи, водоросли, зелень, крупы (прежде всего овес, гречиха, просо и киноа), бананы, изюм и другие сухофрукты, свежий имбирь, кокосовое и миндальное молоко, оливковое, кокосовое и льняное масло, масло виноградных косточек, авокадо. Маньяки вроде Виктории Бекхэм считают, что дневной рацион должен состоять на 80% из ощелачивающих продуктов и только на 20% – из кислотообразующих.