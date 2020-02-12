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среда, 12 февраля 2020 15:29

Столкнулась с сексуальными домогательствами - блогерша поделилась карьерными перипетиями

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Столкнулась с сексуальными домогательствами - блогерша поделилась карьерными перипетиями
Модель и финалистка 5-го сезона "Холостяка" 25-летняя Рамина Эсхакзай поделилась наличием опыта сексуальных домогательств при попытках устроиться на каналы или прохождении кастингов. Фото: instagram.com/raminalalala/

Модель и финалистка 5-го сезона "Холостяка" 25-летняя Рамина Эсхакзай поделилась наличием опыта сексуальных домогательств при попытках устроиться на каналы или прохождении кастингов.

В своём Instagram-блоге девушка оставила отзыв о недавно просмотренном фильме "Сенсация", основанном на реальных событиях.

В ленте рассказывается о домогательствах основателя Fox News Роджера Эйлса к телеведущей, которая решила прекратить эти игры.

"Когда смотрела фильм, было противно, потому как не раз сталкивалась с ситуацией домогательства при попытке устоится на канал либо пройти кастинг. Это все так противно, даже если ты отвечаешь жестко и уходишь, все равно есть ощущение никчёмности и вопросы: "Где я себя повела не так? Почему позволила воспринимать себя как мясо?" Вот эти все мужики, которые позволяют себе лезть к женщинам, требовать секс, они очень хитрые. Скажи прямо: "Ты охренел?", а тебе в ответ "Ты юмора не понимаешь". Секс ради получения работы - это развод на секс, не более. Не надо верить в чудеса. Если вы подходите на эту должность, если вы профессионал, вас и так возьмут, без сексуального аванса", - написала Рамина.

Девушка всем посоветовала посмотреть этот фильм.

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"Это всё не только противно, но и зачастую наносит психологическую травму. Приходит страх повторения подобных ситуаций. Я никогда не готова к подобным диалогам и всегда теряюсь, что ответить. В испуге разворачиваюсь и ухожу", - начали делится собственным опытом подписчицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Фильм "Сенсация", основанный на реальных события. ⠀ Если коротко, рассказ о домогательствах основателя Fox News Роджера Эйлса и телеведущей, которая решила прекратить эти игры. ⠀ Когда смотрела фильм, было противно, потому как ни раз сталкивалась с ситуацией домогательства, при попытке устоится на канал, либо пройти кастинг. ⠀ Это все так противно, даже если ты в отвечаешь жестко и уходишь, все равно есть ощущение никчёмности и вопрос: "Где я себя повела не так? Почему позволила воспринимать себя как мясо?" ⠀ Вот эти все мужики, которые позволяют себе лезть к женщинам, требовать секс, они очень хитрые. Скажи прямо "Ты охренел?", а тебе в ответ "Ты юмора не понимаешь". ⠀ Секс ради получения работы - это развод на секс, не более. Не надо верить в чудеса. ⠀ Если вы подходите на эту должность, если вы профессионал, вас и так возьмут, без сексуального аванса. Всем советую посмотреть фильм #bombshell Photo @anya_krashevskaya_

Публикация от Ｒａｍｉｎａ Ｅｓｈａｋｚａｉ (@raminalalala)

Рамина Эсхакзай прославилась благодаря телепроекту "Холостяк". Она не выиграла, но привлекла внимание миллионов зрителей своей неординарностью, смелостью во многом, своими ссорами с другими участницами проекта. Снимается в клипах, телепередачах. Обладает незаурядной восточной внешностью. Родилась в Новой Каховке 1 марта 1992 года, на данный момент проживает в Киеве. Есть младшая сестра 15-летняя Диана. Отец 52-летний Абдулла Эсхакзай родом из Афганистана, мусульманин. Работает в туристическом бизнесе. Маму зовут Оксана, ей 48 лет, она работник сферы торговли. Ее родители развелись, когда Рамина была уже достаточно взрослой. Год назад девушка познакомилась с Виталием Козловским, а на вечеринке в честь своего дня рождения 6 марта 2017 года Виталий сделал Рамине предложение руки и сердца. Рамина окончила КНУ имени Шевченко, специализация - реклама и пиар, журналистика. Работает ивент-менеджером. Увлекается пол-дансом, посещает тренажерный зал.

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12
февраля

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