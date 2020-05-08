Стоит звонить первой?: Камалия поделилась лайф-хакамы удачных отношений

"Мужчина должен любить больше, чем женщина. Вы должны ему безумно нравиться. Тогда складываются хорошие отношения", - сказала Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия рассказала, когда стоит первой звонить мужчине. Рассказала, когда стоит проявлять активность, а когда лучше подождать,чтобы мужчина первым начал действовать.

Об этом звезда рассказала в прямом эфире программы "Звездный путь" в Іnstagram.

"Если у мужчины есть номер, но телефон по-прежнему молчит, значит, не стоит звонить этому человеку. Во-первых, если мужчине очень понравилась женщина, то он найдет все возможные пути, чтобы ее поразить. Во-вторых, так женщина набивает себе цену. Не надо никогда бегать за мужчиной и стоит относиться к нему даже с холодком. Должна быть игра. Он охотник и любит, чтобы каждый раз было на нерве. Потому что если человек чувствует, что вы ему уже принадлежите, то расслабляется и начинает смотреть в сторону других женщин. Поэтому нужно быть загадкой и хитрой лисой, чтобы ему всегда хотелось за вами поохотиться".

Первой позвонить интересному вам мужчине можно в одном случае.

"Если по каким-то причинам мужчина дал номер и попросил позвонить, а вы не оставили ему свой, тогда - да, в таком случае можно набрать номер. И то не сразу, пусть помучается. А если у него есть свой номер, но он вам не позвонил, значит, не настолько он вами увлекся. и не стоит звонить, унижаться и бегать за ним. Ничего хорошего из этого не выйдет".

Самый дорогой подарок, который сделал певице муж, - это их дети. Камалия рассказала, что Мохаммад Захур поддерживает любимую и ее карьеру.

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"Мужчина должен любить больше, чем женщина. Вы должны ему безумно нравиться. Тогда складываются хорошие отношения", - сказала Камалия.

Украинская певица Камалия и ее муж-олигарх Мохаммад Захур - одна из самых богатых пар Украины. Камалия не стесняется показывать фото дома и часто делится снимками в Instagram. Семейство живет в Киеве в роскошном 3-этажном доме, который обошелся им в $ 5 млн.