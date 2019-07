Стинг отменил концерт из-за состояния здоровья

Британский музыкант Стинг отменил концерт в Европе по состоянию здоровья.

Выходить на сцену исполнителю запретили врачи, сообщили представители звезды в Twitter.

"С сожалением сообщаем, что выступление музыканта Стинга на Ghent Jazz Festival в Генте, Бельгия, 8 июля, отменяется из-за запрета врачей. Информацию о возмещении стоимости билетов сообщим дополнительно", - говорится в сообщении в соцсети.

Что именно произошло с артистом пока неизвестно.

We regret to inform you that Sting's performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor's orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon.