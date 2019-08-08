Стареть сексуально: 53-летняя Синди Кроуфорд продемонстрировала обольстительную фигуру

Американская актриса и супермодель 53-летняя Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой у озера.
Соблазнительный снимок в купальнике звезда опубликовала в Instagram.
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Кроуфорд позировала в бордовом бикини и шляпе. Образ Синди довершали солнцезащитные очки и отсутствие макияжа.
"Немножко озерного света", - подписала пост супермодель.
Фолловеры пришли в восторг от стройной фигуры актрисы.
"Нереально красиво", "Немного света и много сексуальности", "Твое тело - просто мечта", "Супермодель на всю жизнь", - пишут они.
Недавно Синди Кроуфорд рассказала, что сожалеет, что в юности мало ходила голышом.
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