Стало известно имя еще одного участника "Танцев со звездами"

Фронтмен группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец примет участие в 4-м сезоне шоу "Танцы со звездами".
Он принял традиционную эстафету #танциззиркамиchallenge от участника групп MOZGI и "Время и Стекло" Позитива. Соответствующее видео музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.
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"Тут такое дело, друзья. Танцы, значит танцы!" - написал певец.
Также бросил вызов футболисту, герою реалити-шоу "Холостяк-5" Сергею Мельнику. Уже скоро станет известно, согласится ли он участвовать в шоу.
Уже известны имена 10 звездных участников нового сезона "Танцев со звездами" - это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец. Также ранее назвали имена 3 жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, танцор Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.
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