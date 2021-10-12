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вторник, 12 октября 2021 19:20

Стало известно, где и когда похоронят Миська Барбару

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Стало известно, где и когда похоронят Миська Барбару
14 ноября Барбаре должно было исполниться 50 лет. Фото: facebook.com/profile.php?id=100008459569079

В Харькове 13 октября на городском кладбище №2 - ул. Пушкинская, 102 похоронят украинского музыканта и актера Михаила Барбару.

Об этом сообщила жена музыканта Светлана Олешко в Facebook.

"Сердце Миська Барбары перестало биться 11 октября 2021 года в 15.00. Это произошло у нас дома в Харькове. Я была рядом", - написала она.

Прощальная церемония с умершим начнется в 13:30 в Свято-Дмитриевском храме.

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Михаил Барбара - фронтмен группы "Мертвий Півень" - умер в возрасте 49 лет. Жена певца сообщила, что он был здоровым, не болел и имел большие планы на будущее. Накануне они вызвали "скорую", Барбара себя плохо чувствовал. "Скорая" приехала, ничего не диагностировала. На следующее утро музыкант умер. Одной из возможных причин называют остановку сердца. 14 ноября Барбаре должно было исполниться 50 лет.

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