Стальная грудь: Тина Кароль поразила откровенной фотосессией

Артистка 36-летняя Тина Кароль поразила фанатов пикантными снимками в стальном бюстье.

Экстравагантным образом звезда решила подогреть интерес поклонников к своему выступлению на фестивале Atlas Weekend в июле.

"Наше притяжение бескрайнее, я приглашаю тебя в свой мир фантазий", - написала Кароль под подборкой фото в Instagram.

Фото: instagram.com/tina_karol

Певица откровенно позировала с мокрыми волосами и в просторном мужском костюме черного цвета.

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Тина Кароль планирует удивить поклонников новым опасным шоу. Для выступления на фестивале Atlas Weekend певица готовит номер на мотоцикле с участием чемпиона Украины и призера европейских соревнований по стантрайдингу Андрея Главные. В Сети показали кадры с репетиции.