"Сшили плотно платье" - Плакидюк вспомнила курьез со съемок "Супермодели по-украински"

Соня Плакидюк вспомнила курьезную ситуацию со съемок. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Фотограф Соня Плакидюк поделилась, как во время съемок финала первого сезона модельного реалити произошел неловкий инцидент.

Звезда была экспертом шоу, которое показывал "Новый канал".

"Для съемок финала первого сезона 2014 года мне так плотно "по фигуре" сшили платье, что когда резвый звукач засунул базу от петли выше обозначенного места, просто разошлась молния по всей спине. Пришлось быстро, за две минуты, зашивать платье прямо на мне", – вспомнила она.

Плакидюк называет именно первый сезон реалити одним из самых любимых.

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"У меня есть любимые сезоны: первый и третий. Первый нежно люблю за то, как это все снималось, какими искренними и бесстрашными были девушки: никто из них еще не думал о хайпе ради хайпа, количестве подписчиков, и это было честно и круто. А третий сезон был великолепен по составу участниц: разные, дерзкие, красивые", - поделилась она.

Fashion-фотограф Соня Плакидюк поделилась beauty-процедурами, которые помогут выглядеть роскошно перед важным мероприятием. Эксперт модельного реалити отметила, что важно не только выбрать наряд и макияж, но и позаботиться о лице.