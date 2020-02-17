Шоумен Горбунов рассказал о кармической связи с высокими женщинами

Телеведущий и актер 49-летний Юрий Горбунов никогда не смущается по поводу разницы в росте со своей женой телеведущей 36-летней Екатериной Осадчей. Даже может пошутить на эту тему.

Остроумной публикацией Горбунов поделился в Instagram.

Автор: instagram.com/gorbunovyuriy/ Ведущий едва доходит ростом до плеч красавиц. Все потому, что они на ходулях

Актер показал эффектное фото с мероприятия в ресторане, на котором он в стильном костюме, стоит сложив руки на груди. За спиной позируют 4-ро высоких девушек в ярких белых боди и головных украшениях с перьями. Ведущий едва доходит ростом до плеч красавиц. Все потому, что они на ходулях.

"Высокие девушки-моя карма!" - с юмором подписал кадр Горбунов.

Осадчая оценила чувство юмора мужа и оставила под снимком улыбающиеся смайлы.

Пользователи сети тоже не остались в стороне и поспешили прокомментировать интересный кадр.

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"Ого! Высокие дамы", "Юрий, Вы супер! При Вас Катя всегда выглядит счастливой!", "Такое впечатление, что девушки с другой планеты или Юра, там оказался", "Счастливчик!", "Юра вы просто красавец!","Они на табуретках?","Да, Юрий, Вы попали!","Красавец","Великолепная компания! Юра!","Что это за такие девушки, что у них ножки как Вы Юра?","Да ладно, это счастье для вас","Какое ты малое!","Да какая карма? Наоборот награда и сокровище души. Вы же сияете как новая копейка!", - написали поклонники.

Телеведущая Катя Осадчая поделилась фото сына Ивана, которому в этом месяце исполнится 3 года. На снимке в Instargam мальчик позирует у окна, стоя спиной к камере.