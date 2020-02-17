Шоумен Горбунов рассказал о кармической связи с высокими женщинами

 
Ексклюзивы
1/5
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
3 Просмотров: 4779
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2349
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 855
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1350
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2232
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2412
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5238
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4302
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 945
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8973
Фото
Все фото
5
5
5
18
3
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
Йога в купальнике и прыжки в бассейн: ALYONA ALYONA эпатирует публику с отдыха на Бали
Йога в купальнике и прыжки в бассейн: ALYONA ALYONA эпатирует публику с отдыха на Бали
С острыми ногтями и без бюстгальтера: возлюбленная Илона Маска показала беременный живот
С острыми ногтями и без бюстгальтера: возлюбленная Илона Маска показала беременный живот
Как праздновали день Валентина украинские звезды
Как праздновали день Валентина украинские звезды
&quot;Женщина - это лицо мужчины&quot; - Екатерина Кухар рассказала о любви
"Женщина - это лицо мужчины" - Екатерина Кухар рассказала о любви
Видео
Все видео
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 855
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 945
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2502
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1206
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1854
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 567
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
понедельник, 17 февраля 2020 14:48

Шоумен Горбунов рассказал о кармической связи с высокими женщинами

  Комментировать

Телеведущий и актер 49-летний Юрий Горбунов никогда не смущается по поводу разницы в росте со своей женой телеведущей 36-летней Екатериной Осадчей. Даже может пошутить на эту тему.

Остроумной публикацией Горбунов поделился в Instagram.

Автор: instagram.com/gorbunovyuriy/
  Ведущий едва доходит ростом до плеч красавиц. Все потому, что они на ходулях
Ведущий едва доходит ростом до плеч красавиц. Все потому, что они на ходулях

Актер показал эффектное фото с мероприятия в ресторане, на котором он в стильном костюме, стоит сложив руки на груди. За спиной позируют 4-ро высоких девушек в ярких белых боди и головных украшениях с перьями. Ведущий едва доходит ростом до плеч красавиц. Все потому, что они на ходулях.

"Высокие девушки-моя карма!" - с юмором подписал кадр Горбунов.

Осадчая оценила чувство юмора мужа и оставила под снимком улыбающиеся смайлы.

Пользователи сети тоже не остались в стороне и поспешили прокомментировать интересный кадр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве

"Ого! Высокие дамы", "Юрий, Вы супер! При Вас Катя всегда выглядит счастливой!", "Такое впечатление, что девушки с другой планеты или Юра, там оказался", "Счастливчик!", "Юра вы просто красавец!","Они на табуретках?","Да, Юрий, Вы попали!","Красавец","Великолепная компания! Юра!","Что это за такие девушки, что у них ножки как Вы Юра?","Да ладно, это счастье для вас","Какое ты малое!","Да какая карма? Наоборот награда и сокровище души. Вы же сияете как новая копейка!", - написали поклонники.

Телеведущая Катя Осадчая поделилась фото сына Ивана, которому в этом месяце исполнится 3 года. На снимке в Instargam мальчик позирует у окна, стоя спиной к камере.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шоумен Горбунов рассказал о кармической связи с высокими женщинами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Украинский самолет сбили над Тегераном: 40 дней после трагедии

Провалилась громкая премьера

Родился большой автомобильный новатор

Расстреляли украинского полковника

Правительство обратилось за военной помощью

Создали самого популярного в мире "жука"

Погиб украинский командир

На вершине Эвереста нашли телефон проститутки

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 319934
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 42437
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
 Просмотров: 30267
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 29350
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 21547
Знаменитости
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
5
 Просмотров: 990
Йога в купальнике и прыжки в бассейн: ALYONA ALYONA эпатирует публику с отдыха на Бали
Йога в купальнике и прыжки в бассейн: ALYONA ALYONA эпатирует публику с отдыха на Бали
5
 1 Просмотров: 1791
Дженнифер Лопес показала идеальное тело. Ей, кстати, 50 лет
Дженнифер Лопес показала идеальное тело. Ей, кстати, 50 лет Просмотров: 1809
Элтон Джон потерял голос
Элтон Джон потерял голос Просмотров: 846
Как прошел пятый эфир "Голоса страны 2020"
Как прошел пятый эфир "Голоса страны 2020" Просмотров: 666
Больше всего комментируют
6
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
5
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
4
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
3
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Голосов: 39668
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua