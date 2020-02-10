Шоумен Артем Гагарин рассказал, какой опасный подарок придется испытать на себе

Украинский шоумен и телеведущий Артем Гагарин отметил юбилей. Свои 35 лет гулял в одном из киевских ресторанов.

Фото: фото предоставлено пиар-менеджером Артема Гагарина

Особым сюрпризом для именинника стало появление его родителей, которые приехали из Кривого Рога. Также вместе с компанией друзей были и дети Артема - сын Митя и дочь Полина.

Среди гостей были участник "Квартал 95" Александр Пикалов, телеведущий Денис Христов, шоумен Анатолий Анатолич, депутат Александр Скичко, юморист Валерий Жидков, диетолог Нина Радзиевская и многие другие друзья Гагарина из разных сфер жизни, с которыми он общается еще с Кривого Рога.

Некоторые гости отличились и дарили шуточные подарки.

"Подарков было много и они были разными. От современного телефона до набора раритетной посуды 1937 года. Как полезные, так и "опасные" для здоровья. Поход в спа-салон и прыжок с парашютом", - говорит Gazeta.ua Артем Гагарин.

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Праздник для Артема Гагарина помогла организовать его супруга Ирина Михайличенко.

"У меня "аллергия" на праздники в хорошем смысле этого слова, если посчитать сколько праздников мы делаем с моим ивент-агентством, сколько праздников я веду. Поэтому мы хотели сделать совсем иначе. Без ведущих, без выступающих артистов на сцене. Зачем? Ведь в гостях и так были артисты", - добавил именинник Артем.

Впервые в рейтинг новогодних ведущих попали Александр Скичко и Артем Гагарин. Скичко готов провести корпоратив за $3 тыс., а воспитанник все того же "Квартала" Гагарин - за $2 тыс.