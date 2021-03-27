Шоу Маска-2021: кто покинул эфир

27 марта в 21:00 на телеканале "Украина" стартовал десятый выпуск популярного украинского шоу "Маска".
По правилам проекта, 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами, соревнуются за звание сильнейшего певца в маске в течение 12 эфиров.
Первой на сцену вышла новая маска в качестве гостя. Звездная гостья подсказала, что ее звездная карьера началась с моды и фотосессии, поэтому судьи-детективы решили, что это может быть Екатерина Сильченко или Алла Костромичова. Месяц исполнила песню Frank Sinatra "New York, New York".
Какие песни исполнили другие участники проекту:
- Лягушонок. Персонаж исполнил песню Верки Сердючки "Тук-тук-тук".
- Бабка пела мужским голосом песню Hozier "Take Me To Church".
- Носорог. Персонаж исполнил песню "Цвет настроения синий".
- Дракон. Судьи решили, что это может быть Дмитрий Ступка. Кроме этого, были версии, что это Тарас Тополя или Арсен Мирзоян.
- Циклоп исполнила песню # 2Машы "Босая".
- Сом исполнил песню Opus "Live is Life".
- Солнце. Участница исполнила песню Loreen "Euphoria".
В конце эфира одному из участников пришлось снять маску. На этот раз это должен был сделать Луну. Как оказалось, под маской скрывалась украинская певица Надежда Мейхер.
В шоу "Маска" за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.
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