Шоу Маска-2021: кто покинул эфир

27 марта в 21:00 на телеканале "Украина" стартовал десятый выпуск популярного украинского шоу "Маска".

По правилам проекта, 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами, соревнуются за звание сильнейшего певца в маске в течение 12 эфиров.

Первой на сцену вышла новая маска в качестве гостя. Звездная гостья подсказала, что ее звездная карьера началась с моды и фотосессии, поэтому судьи-детективы решили, что это может быть Екатерина Сильченко или Алла Костромичова. Месяц исполнила песню Frank Sinatra "New York, New York".

Какие песни исполнили другие участники проекту:

- Лягушонок. Персонаж исполнил песню Верки Сердючки "Тук-тук-тук".

- Бабка пела мужским голосом песню Hozier "Take Me To Church".

- Носорог. Персонаж исполнил песню "Цвет настроения синий".

- Дракон. Судьи решили, что это может быть Дмитрий Ступка. Кроме этого, были версии, что это Тарас Тополя или Арсен Мирзоян.

- Циклоп исполнила песню # 2Машы "Босая".

- Сом исполнил песню Opus "Live is Life".

- Солнце. Участница исполнила песню Loreen "Euphoria".

В конце эфира одному из участников пришлось снять маску. На этот раз это должен был сделать Луну. Как оказалось, под маской скрывалась украинская певица Надежда Мейхер.

