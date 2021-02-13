Шоу "Маска": кто покинул эфир

В субботу, 13 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина" стартовал четвертый выпуск популярного украинского шоу "Маска".

Первым участником стал всем известный веселый Буряк. Он выступил под песню Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk. Звездное жюри думает, что под маской может скрываться Виталий Козловский, Дмитрий Шуров или Валерий Харчишин.

Какие песни пели другие участники шоу:

- Волшебный Мольфар (песня Олега Винника - Нина). Жюри думают, что под маской скрывается Дмитрий Гордон, Григорий Решетник, Андрей Дебрин или "настоящий" Олег Винник.

- Пава (песня Gipsy Kings - Bamboleo). Жюри уверены, что под маской скрывается телеведущая и певица Алена Винницкая.

- Лев (песня Валерия Меладзе - Небеса). Детективы уверены, что под маской Александр Пономарев, Alekseev, Иво Бобул или Николай Басков.

- Циклоп (трек Cream Soda - Плачу на техно). Андрей Данилко и его коллеги считают, что под маской Мишель Андраде или Jerry Heil.

- Бабка (трек Rag'n'Bone Man - Human). Жюри думает, что Бабка - это Злата Огневич или певец LAUD.

- Носорог (трек "Остров невезения" Александра Миронова). Жюри думает, что под маской скрывается Вячеслав Узелков, Алексей Тритенко или Тарас Цимбалюк.

В этот раз шоу покинула Пава. Под маской была певица Ирина Федишин.

В шоу "Маска" за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.