Соски прикрыла ладонью: бесстыжая фитнес-модель показала голую грудь

Словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова порвала сеть новым откровенным фото.

Сексуальная спортсменка опубликовала в Instagram снимок, на котором демонстрирует пышную грудь, слегка прикрытую ладонью.

"Счастливое воскресенье, друзья", - подписала кадр Люсия.

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Поклонники ошарашены такой откровенностью модели.

"Бомба", "Может, похлопайте в ладоши?" "Огонь", - пишут в комментариях.

Фитнес-модель родом из Братиславы, Словакия. Люсия занималась велоспортом. Но потом поняла, что ее призвание - модельный бизнес. В 2007 году состоялась ее первая фотосессия, после которой девушку пригласили на съемку от журнала Palyboy. Изменив спорт на провокационные фотосессии, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. Instagram модели насчитывает более 1,8 млн подписчиков.