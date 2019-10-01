Соревнования самых красивых девушек мира: "Мисс Украина Земля 2019" поборется за титул на Филиппинах

Фото: Пресс-служба "Мисс Украина"

Обладательница титула "Мисс Украина Земля 2019" Диана Шабас через 2 недели после финала полетела в столиццу Филиппин для подготовки и участия в международном конкурсе "Miss Earth 2019".

В этом году конкурс "Miss Earth" проходит под тематикой национального цветка и для себя Диана выбрала украинский цветок подсолнух.

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"Не верится, что я получила официальную ленту и теперь не сама за себя, а за всю нашу страну - Украину", - говорит Диана Шабас.

Miss Earth - один из самых престижных конкурсов красоты в мире, проводится под эгидой ООН. Основная миссия конкурса - сохранение Земли, охрана окружающей среды, живой природы. Таким образом, все участники представляют собственные международные проекты для улучшения экологической обстановки как на глобальном, так и на региональном уровне. Победительница также становится представительницей ООН в вопросах развития программ по сохранению среды обитания человека на планете. Местом проведения конкурса был избран Филиппинские острова, чей теплый климат и тропическая растительность делают зрелище особенно запоминающимся. Для многих гостей эти острова кажутся настоящим раем на Земле.