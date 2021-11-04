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пятница, 05 ноября 2021 01:45

Солистка Kazka назвала причину разрыва с бойфрендом

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Солистка Kazka назвала причину разрыва с бойфрендом
Александра Зарицкая рассказала, почему разорвала отношения с любимым. Фото: instagram.com/kazka.band

Фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая впервые рассказала, почему разорвала отношения с таинственным возлюбленным.

Артистка не делится деталями личной жизни. Но в седьмом выпуске "Танців з зірками", участницей которого является, призналась, что причиной стала ее работа. Экс-любимый певицы также не выдержал горячих выступлений на паркете с ее партнером в шоу Юрием Мешковым. Об этом рассказала в интервью программе "Зірковий шлях".

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"Так случилось, что парень не выдержал разлуку танцами и не был суперстресоустойчив к Юре", - пояснила Зарицкая.

В середине сентября Зарицкая впервые поделилась о новых отношениях с мужчиной. Имя бойфренда певица держала в секрете. Новая любовь Зарицкой была не из круга украинского шоу-бизнеса. Больше никаких подробностей певица не раскрывала.

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