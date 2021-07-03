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суббота, 03 июля 2021 23:46

Солистка группы Kazka удивила изменением образа

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Автор: Instagram.com/kazka.band
  Солистка группы Kazka Александра Зарицка любит удивлять поклонников перевоплощениями
Солистка группы Kazka Александра Зарицка любит удивлять поклонников перевоплощениями

Фронтвумен группы Kazka 28-летняя Александра Зарицкая удивила фанатов перевоплощением. Фотографию, на которой она позирует в новом образе, опубликовала в Instagram.

Теперь звезда стала кудрявой блондинкой.

"Бывает так у девушек изменение образа спасает от всех проблем и плохого настроения", - написала Александра.

Поклонники засыпали певицу комплиментами:

"Мне нравится ваш новый образ, очень круто", "Александра Купидон Зарицкая", "Ангелу нужны крылья!"

Новый образ Зарицкой действительно неожиданный, но скорее всего это парик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каменских в прозрачном платье думала о бодипозитиве

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая не стесняется демонстрировать пышные формы. Призывает всех к боди-позитиву. Она может открыто говорить на тему веса и уверенности в себе и уже стала примером для многих девушек, как любить себя и принимать такой, какая ты есть.

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