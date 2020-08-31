Соблазнительный дизайнер позировала обнаженной

Фото: instagram.com/valentinafradegrada

Итальянский дизайнер и модель 29-летняя Валентина Фрадеграда опубликовала эротические фотографии в Instagram.

На последнем фото дизайнер купальников позирует обнаженной на фоне реки и гор. Фрадеграда повернута спиной к камере и стоит на белом одеяле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бразильская топ-модель эротично позирует в минибикини

Известность пришла к модели после того, как она ввела моду на купальники вверх тормашками в 2018 году.

Фитнес-модель родом из Калифорнии, США, 34-летняя Ана Чери поражает фанатов откровенными фотографиями. Публикует фото в Instagram.