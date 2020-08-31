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понедельник, 31 августа 2020 18:11

Соблазнительный дизайнер позировала обнаженной
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Сексапильный дизайнер публикует откровенные фото
Фото: instagram.com/valentinafradegrada
Сексапильный дизайнер публикует откровенные фото
Сексапильный дизайнер публикует откровенные фото
Сексапильный дизайнер публикует откровенные фото
Сексапильный дизайнер публикует откровенные фото

Итальянский дизайнер и модель 29-летняя Валентина Фрадеграда опубликовала эротические фотографии в Instagram.

На последнем фото дизайнер купальников позирует обнаженной на фоне реки и гор. Фрадеграда повернута спиной к камере и стоит на белом одеяле.

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Известность пришла к модели после того, как она ввела моду на купальники вверх тормашками в 2018 году.

Фитнес-модель родом из Калифорнии, США, 34-летняя Ана Чери поражает фанатов откровенными фотографиями. Публикует фото в Instagram.

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