Соблазнительный дизайнер позировала НЮ

Итальянский дизайнер и модель 29-летняя Валентина Фрадеграда опубликовала эротические фотографии в Instagram.
На последнем фото дизайнер купальников позирует обнаженной на фоне реки и гор. Фрадеграда повернута спиной к камере и стоит на белом одеяле.
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Известность пришла к модели после того, как она ввела моду на купальники вверх тормашками в 2018 году.
Фитнес-модель родом из Калифорнии, США, 34-летняя Ана Чери поражает фанатов откровенными фотографиями. Публикует фото в Instagram.
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