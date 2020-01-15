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среда, 15 января 2020 15:02

Соблазнительная Ризатдинова шокировала фанатов экстремальными фото
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Анна Ризатдинова в Дубае прыгнула с парашютом
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova
Анна Ризатдинова в Дубае прыгнула с парашютом
Анна Ризатдинова в Дубае прыгнула с парашютом
Анна Ризатдинова в Дубае прыгнула с парашютом

Гимнастка и финалистка шоу "Танцы со звездами 2019", Анна Ризатдинова во время новогодних каникул в Дубае поразила смелостью, прыгнув с парашютом.

Несколько фото экстремального отдыха бронзовый призер Олимпиады-2016 выложила в своем Instagram.

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Прыжок она осуществляла над искусственным островом Пальма Джумейра. Прыгала гимнастка с инструктором. Стоит отметить, что он был одет в защитный шлем и снаряжение, в то время как девушка - в обычной повседневной одежде.

"Нет ошибок - есть опыт", - подписала свои фото в воздухе спортсменка.

Спортсменка Анна Ризатдинова едва не потеряла сознание после выступления на шоу Танцы со звездами 2019. Инцидент произошел после номера с классическим балетом под песню Black Swan Soundtrack "A Swan is Born", вместе с партнером Александром Прохоровым.

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