Соблазнительная модель в мини-бикини покоряет интернет

Американская модель 20-летняя Вайолет Саммерс в очередной раз опубликовала эротические фотографии в своем Instagram.

На последних фотографиях Саммерс позирует в черном минибикини, щеголяя соблазнительными формами.

Фото: instagram.com/violets.tv

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянская блогерша похвасталась сексуальной фигурой в бикини

"Выпрыгиваю из постели - и уже в дороге. Может, я приеду именно к тебе", - пикантно написала девушка в своем Instagram.

Американская модель 20-летняя Вайолет Саммерс поражает подписчиков соблазнительными фотографиями. Выкладывает откровенные фото в Instagram.