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четверг, 14 мая 2020 10:34

"Смотрите на Украину, как на землю своих детей": Вакарчук отмечает 45-летие
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Музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сегодня, 14 мая, празднует день рождения. Ему исполняется 45 лет
Фото: instagram.com/okeanelzy_official/
Музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сегодня, 14 мая, празднует день рождения. Ему исполняется 45 лет
Музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сегодня, 14 мая, празднует день рождения. Ему исполняется 45 лет
Музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сегодня, 14 мая, празднует день рождения. Ему исполняется 45 лет
Музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сегодня, 14 мая, празднует день рождения. Ему исполняется 45 лет

Музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сегодня, 14 мая, празднует день рождения. Ему исполняется 45 лет.

Музыкант сейчас активно участвует в политической жизни страны, так как судьба Украины никогда не была ему безразлична. Вакарчука считают лидером мнений, а его высказывания часто разбирают на цитаты, пишет OBOZREVATEL.

Вот самые яркие высказывания музыканта.

"Не смотрите на Украину, как на землю своих родителей. Смотрите на нее, как на землю своих детей. И тогда придут перемены".

"Все войны на земле начинаются политиками, ведутся военными и заканчиваются дипломатами".

"Человек, который не имеет принципов, никогда не станет счастливым. Нация, которая не имеет принципов, никогда не станет успешной".

"Война всегда меняет сознание нации. Одни начинают еще больше бояться. Другие больше не боятся никого. Как будет с нами? Зависит от нас самих".

"Популизм - наш опиум. Политики сладко врут. Люди принимают эту ложь с радостью. Эта правда - мучительная. А популизм хоть на мгновение снимает боль".

"Для того чтобы не гибнуть на чужих войнах, нам нужно выиграть войну с собственным равнодушием, собственным страхом и собственной безответственностью".

"Патриотизм - это любовь. Любят не за что-то, а потому, что не могут не любить".

"Когда-то наши потомки назовут первые 25 лет истории Украины периодом Кафки. Потому что его основным определением будет слово "абсурд".

"Главными врагами Украины являются свои же комплексы и невежество. Поэтому главным оружием должны стать знания. Окопами - библиотеки и учебные классы".

"Раньше народ ходил в церковь и мечтал о награде на том свете. Сейчас смотрит ТВ и мечтает о награде после выборов. Суть-то не меняется".

"Когда меньшинство мешает большинству, то из него всегда делают идиотов. Даже когда на самом деле все наоборот. Такова природа человека".

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"Нужно каждому менять что-то в себе. Если ты станешь другим и вокруг тебя миллион людей станут другими, то и страна начнет меняться".

Святослав Вакарчук продолжает активную политическую деятельность и является лидером партии "Голос". Об этом в интервью Gazeta.ua сказала глава партии "Голос" Кира Рудык. "Многие не понимают разницы между лидером и главой партии. Глава - это исполнительная позиция. Как CEO в компании. Занимаюсь развитием ячеек, внутренними партийными процессами, подготовкой к местным выборам. Менеджерской работы очень много.

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