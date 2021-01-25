Слава Каминская узнала о кастинге в "НеАнгелы" в университете

Исполнительница отметила, что прекрасно проводила время за занятиями. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Певица Слава Каминская рассказала, что узнала о кастинге в группу "НеАнгелы" во время учебы в университете. Также вспомнила студенческие годы.

Исполнительница отметила, что прекрасно проводила время вне занятий.

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"Ходила только на психологию и вокал. Это то, что мне действительно хорошо удавалось. Это время было прекрасным. Я, возможно, и не выучила то, что должна была, зато получила все, что мне было нужно. Благодаря студенческим годам познакомилась с замечательным парнем , который сказал мне, что в группу "НеАнгелы" идет кастинг. За это я ему еще должна бутылку водки", - поделилась артистка во время съемок шоу "Где логика", которое покажет "Новий канал".

Певица Слава Каминская поделилась, какими талантами обладают ее дети. Звезда в нерабочее время вместе с детьми лепит слайм. Свои навыки в этом деле показала во время шоу "Дети против звезд".