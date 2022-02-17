Скичко и Юрушева ждут ребенка: трогательные снимки беременной

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко и его супруга Елизавета Юрушева ждут ребенка.

Юрушева опубликовала кадры в Instagram из нового весеннего номера украинского Vogue. На фотографиях женщина в коротком топе с обнаженным беременным животом.

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Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Скичко с Юрушевой воспитывают общую дочь, а у бизнес-леди еще есть сын от первого брака.

Жена главы Черкасской ОГА Александра Скичка Елизавета Юрушева призналась в неидеальности перед подписчиками. Бизнес-леди перечислила свои минусы в Instagram, заверив подписчиков, что идеальных людей не существует.