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четверг, 17 февраля 2022 16:37

Скичко и Юрушева ждут ребенка: трогательные снимки беременной
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Глава Черкасской ОГА Александр Скичко и его супруга Елизавета Юрушева ждут ребенка.

Юрушева опубликовала кадры в Instagram из нового весеннего номера украинского Vogue. На фотографиях женщина в коротком топе с обнаженным беременным животом.

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Александр Скичко и Елизавета Юрушева во второй раз станут родителями
Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva
Александр Скичко и Елизавета Юрушева во второй раз станут родителями
Александр Скичко и Елизавета Юрушева во второй раз станут родителями
Александр Скичко и Елизавета Юрушева во второй раз станут родителями
Александр Скичко и Елизавета Юрушева во второй раз станут родителями

Скичко с Юрушевой воспитывают общую дочь, а у бизнес-леди еще есть сын от первого брака.

Жена главы Черкасской ОГА Александра Скичка Елизавета Юрушева призналась в неидеальности перед подписчиками. Бизнес-леди перечислила свои минусы в Instagram, заверив подписчиков, что идеальных людей не существует.

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