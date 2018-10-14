Скарлетт Йоханссон стала хозяйкой роскошного поместья

33-летняя Скарлетт Йоханссон приобрела недвижимость в тихой деревушке Палисейд, расположенной в округе Рокленд-Каунти штата Нью-Йорк.

В течение лета ходили слухи, что актриса присматривает квартиру в Хэмптоне, но в итоге ее выбор пал на уединенный дом с четырьмя спальнями, за покупку которого она отдала четыре миллиона долларов.

Дом звезды "Мстителей" (Avengers) увит плющом и находится в живописной местности с видом на реку Гудзон. На территории нового владения Йоханссон обустроен внутренний дворик с бассейном и террасой.

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Дом был построен по проекту архитектора Ерика Гуглерома, которого Франклин Рузвельт нанимал для проектирования Западного крыла Белого дома. До Скарлетт в деревенском особняке не раз появлялись знаменитые хозяева и гости. Само поселение, где он находится, пользуется популярностью у звезд Голливуда и шоу-бизнеса. В этом местечке жили Анджелина Джоли, Хайден Панеттьери, Аль Пачино, Джессика Лэнг, Бьорк и другие.

Покупка недвижимости совпала с некоторыми переменами в личной жизни Йоханссон. Весной Скарлетт и ее бойфренд Колин Жост дебютировали на красной дорожке как пара и с тех пор стали выходить в свет вместе.

Актер Крис Хемсворт и его жена Эльза Патаки сводят огромный дом в Байрон Бэй. Супруги строят настоящую крепость, фото которой попали в Daily Mail Australia, на снимках здание напоминает военную базу или огромный шопинг-мол, о чем свидетельствует форма, монолит, огромные платформы. Огромный бассейн будет на крыше.