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вторник, 27 апреля 2021 18:14

Скандал:украинский глянец представил обложку с российской моделью

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Российская модель и бизнесвумен 39-летняя Алиса Лобанова попала на диджитал-обложку украинской версии журнала Marie Claire. Через несколько часов после публикации обложку удалили.

Автор: скриншот с сайта ТСН
  Российская модель и бизнесвумен Алиса Лобанова попала на диджитал-обложку украинской версии журнала Marie Claire
Российская модель и бизнесвумен Алиса Лобанова попала на диджитал-обложку украинской версии журнала Marie Claire

Издание поделилось диджитал-обложкой на официальной странице в Instagram. Российская модель и жена российского миллионера Андрея Лобанова Алиса стала лицом мартовского выпуска, как сообщает ТСН.

На скриншотах можно разглядеть обложку, а также прочитать негативные комментарии. Подписчики были возмущены тем, что при переходе по указанному в посте ссылкой в ​​Instagram россиянки, на первых фото она позирует в одежде с надписью "Россия", гербом этой страны и в цветах российского флага. Лобанова опубликовала фотографии, на которых предстала в форме российской сборной по хоккею, с которой сотрудничает ее бренд игрушек.

Автор: скриншот с сайта ТСН
  Лобанова опубликовала фотографии, на которых предстала в форме российской сборной по хоккею, с которой сотрудничает ее бренд игрушек
Лобанова опубликовала фотографии, на которых предстала в форме российской сборной по хоккею, с которой сотрудничает ее бренд игрушек

Также модель поддерживает как дружественные, так и рабочие отношения с российскими артистами. Женщина принимала участие в съемках клипа "Ибица" и "Стеснения пропало" певца Филиппа Киркорова.

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После того как подписчики выразили возмущение, глянец удалил обложку.

Автор: скриншот с сайта ТСН
  Также модель поддерживает как дружественные, так и рабочие отношения с российскими артистами
Также модель поддерживает как дружественные, так и рабочие отношения с российскими артистами

Российская телеведущая Настя Ивлеева снялась для обложки Playboy Russia и получила шквал обвинений в плагиате. Украинский фотограф Даниэла Рубинштейн увидела идентичность российского журнала для взрослых с декабрьским выпуском Playboy Ukraine.

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