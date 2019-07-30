"Синеют ноги" - звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова взволновала сеть откровенным снимком

Ирина Кудашова показала фигуру в купальнике. Фото: @irinaa_kudashova

Украинская актриса молодежного сериала "Школа" Ирина Кудашова ошеломила поклонников снимком в купальнике.

Пляжное фото из Одессы звезда опубликовала в Instagram.

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На фотографии Кудашова появилась в сплошном черном купальнике. Волосы были распущены. Фанатов встревожили крупные синяки по ноге актрисы.

Пользователи сети засыпали девушку комментариями.

"Что за синяки?", "Где-то читала, что у очень худых людей часто синеют ноги", "Хорошо выглядишь", "Такая худенькая", "Какая красавица", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ира Кудашова (@irinaa_kudashova) 29 Июл 2019 в 2:40 PDT

Недавно актриса и звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова показала стройную фигуру в бикини.