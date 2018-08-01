Сеть тронуло фото, на котором Дэвид Бекхэм стрижет свою дочь

Экс-футболист Дэвид Бекхэм обрезал волосы своей дочери Харпер.

Девочке недавно исполнилось 7 лет. Сам отец не хотел, чтобы ее стригли, сообщает "Сегодня".

На своей странице в Instagram он поделился снимком, на котором собственноручно подрезает волосы Харпер.

"Кто-то счастлив, а кто-то не очень. Я не мог поверить, что она станет еще прекрасней, но...", - подписал кадр Бекхэм.

Автор: Instagram Бекхэм впервые постриг свою дочь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изысканная Виктория Бекхэм примеряла легкие платья без белья

За сутки фото собрало почти 2,3 млн лайков.

Семейство Бекхэмов отправились в Хорватию. Элитный курорт - остров-отель Святой Стефан. Среди главных развлечений семьи - прогулки на яхте, прыжки с нее в море и плавание на надувном матрасе-лебеде. Все снимки Виктория сопровождает трогательными подписями и смайлами.