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среда, 01 августа 2018 18:50

Сеть тронуло фото, на котором Дэвид Бекхэм стрижет свою дочь

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Экс-футболист Дэвид Бекхэм обрезал волосы своей дочери Харпер.

Девочке недавно исполнилось 7 лет. Сам отец не хотел, чтобы ее стригли, сообщает "Сегодня".

На своей странице в Instagram он поделился снимком, на котором собственноручно подрезает волосы Харпер.

"Кто-то счастлив, а кто-то не очень. Я не мог поверить, что она станет еще прекрасней, но...", - подписал кадр Бекхэм.

Автор: Instagram
  Бекхэм впервые постриг свою дочь
Бекхэм впервые постриг свою дочь

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За сутки фото собрало почти 2,3 млн лайков.

Семейство Бекхэмов отправились в Хорватию. Элитный курорт - остров-отель Святой Стефан. Среди главных развлечений семьи - прогулки на яхте, прыжки с нее в море и плавание на надувном матрасе-лебеде. Все снимки Виктория сопровождает трогательными подписями и смайлами.

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