Сеть сравнила полуобнаженную Эрику Герцег с Николь Кидман

Украинская певица и участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег поделилась откровенными снимками в сети.

Сексуальные фотографии звезда опубликовала в Instagram.

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Перед камерой Герцег появилась в черном нижнем белье и соблазнительных чулках в тон. Волосы звезды было взъерошены.

Поклонники Эрики увидели на фото сходство с голливудской актрисой Николь Кидман.

"Сначала подумала, что это Николь Кидман", "роскошный образ", "получилось очень эффектно", "такой взгляд страстный", "это просто пожар".

Недавно участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег поделилась с поклонниками пикантными фотографиями.