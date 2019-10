Сеть обвинила Pianoбоя и Алину Паш в краже идеи песни у Maroon 5

Pianoбоя и Алину Паш обвинили в плагиате. Фото: https://radiotrek.rv.ua

Совместный трек украинских исполнителей Pianoбоя и Алины Паш "Первая леди" заподозрили в плагиате.

Пользователи сети считают, что композиция похожа на песню американской группы Maroon 5 Girls Like You, записаннуювместе с репершей Cardi B.

Комментаторы возмущаются, что идею и концепцию трека украли у американского коллектива.

"Красивая песня, но почему так сильно напоминает Girls Maroon 5?", "не ожидала такого откровенного плагиата. От мелодии и реперши до женщине с малышом в кадре", "я такого ада плагиата давно не видел. Общая линия и темп инструментал, лирика , видеоклип и даже присутствие реперши - все это дружно передает привет Girls Like You by Maroon 5 & Cardi B", " Maroon 5 - Girls like you, даже рэп в конце есть как в оригинале. Идею украли".

Пока украинские певцы никак не прокомментировали обвинения.

Недавно украинскую группу KAZKA обвинили в плагиате. В композиции "Песня смелых девушек" и в треке PIRI корейского группы Dreamcatcher нашли аналогичный сэмпл.