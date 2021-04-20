Шэрон Стоун похвасталась идеальными ногами на обложке глянца

Американская актриса 63-летняя Шэрон Стоун украсила обложку испанского Elle. На фото звезда щеголяет своими стройными ногами, демонстрируя, что возраст не имеет значения.
Кстати, обложка глянца имеет два варианта: на первой фотографии Стоун позирует в классическом зеленом пальто, а на второй - в белой майке и нижнем белье.
Фото журнала Шэрон разместила на своей странице в Instagram.
Поклонники засыпали ее множеством комплиментов.
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30 марта вышла в свет автобиография Шэрон Стоун The Beauty of Living Twice. Недавно звезда показала, как занимается распаковкой первого тиража своих мемуаров.
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