Сергей Притула впервые показал 2-летнюю дочерь

Телеведущий Сергей Притула поделился с подписчиками своего фотоблога трогательной фотографией дочери.

На странице в Instagram Притула запостил фотографию, где улыбающийся держит на руках маленькую Соломию. Это первый раз, когда шоумен показал лицо девочки. А случаем стал ее день рождения.

Автор: instagram.com/siriy_ua Телеведущий Сергей Притула поделился трогательной фотографией с дочерью

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"С днем ​​рождения, самая жизнерадостная девочка на планете! Два годика, уже совсем взрослая", - прокомментировал изображения Притула.

К поздравлениям присоединились и звездные коллеги Сергея. Так, девочку с праздником поздравили ведущая Леся Никитюк, певица MamaRika, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и ведущий Владимир Остапчук.

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