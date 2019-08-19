Сергей Притула из-за травмы снова попал в больницу

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1710
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 369
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1665
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2061
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1926
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1368
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6651
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1701
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 963
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
3
7
4
5
4
&quot;Секс на сцене&quot; - Maruv страстно целовалась с танцовщицей на концерте
"Секс на сцене" - Maruv страстно целовалась с танцовщицей на концерте
Бывшая партнерша Зеленского позировала перед камерой в платье на голое тело
Бывшая партнерша Зеленского позировала перед камерой в платье на голое тело
&quot;Новая Мэрилин Монро&quot; - Марго Робби снялась для Vogue без бюстгальтера
"Новая Мэрилин Монро" - Марго Робби снялась для Vogue без бюстгальтера
Обнаженная 46-летняя Хайди Клум засветила грудь и ягодицы на отдыхе с молодым мужем
Обнаженная 46-летняя Хайди Клум засветила грудь и ягодицы на отдыхе с молодым мужем
&quot;Уроды шоубизнеса&quot; - российские исполнители незаконно приехали в оккупированный Крым за украинским вином
"Уроды шоубизнеса" - российские исполнители незаконно приехали в оккупированный Крым за украинским вином
Видео
Все видео
Беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на ню-снимке
Беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на ню-снимке
"Не могу смотреть без отвращения" - Оля Фреймут разочаровала фанатов сотрудничеством с пророссийским каналом
"Не могу смотреть без отвращения" - Оля Фреймут разочаровала фанатов сотрудничеством с пророссийским каналом
Александр Пономарев обвинив в плагиате американского певца
Александр Пономарев обвинив в плагиате американского певца
"Он психически нездоров" - Слава Каминская показала маньяка, который пытался вломиться в её квартиру
"Он психически нездоров" - Слава Каминская показала маньяка, который пытался вломиться в её квартиру
Песня Скрябина зазвучала по-новому
Песня Скрябина зазвучала по-новому
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4734
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1665
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2061
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6651
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4745
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
19 августа 2019
Просмотров: 108
Похорони Брежнєва
За будинком Рад у Черкасах — півтори сотні людей. Чекають на приїзд президента Зеленського. — Давай обійдемо, — пропонує ...
понедельник, 19 августа 2019 17:51

Сергей Притула из-за травмы снова попал в больницу

  Комментировать

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула снова перенес операцию на ноге.

Об этом мужчина сообщил в соцсети и опубликовал фото из больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Поднимал руку на сына" - Сергей Притула рассказал о побоях и расплакался на камеру

Автор: facebook.com/serhiyprytula
  Сергей Притула снова попал в больницу
Сергей Притула снова попал в больницу

По словам Притулы, еще одна операция понадобилась, чтобы вытащить из ноги железные винты.

"Попробую отдохнуть с этой ногой. Потому что после первой операции покоя не было: был очень активен предвыборный процесс, я много работал "в полях". Ходил на ток-шоу разные. Потом - период девяти дней съемок" Варьяти- шоу "и два дня" Страстей по Ревизором "", - рассказывал Притула.

Недавно ведущий Сергей Притула показал фото из больницы. Мужчина сломал ногу при обстоятельствах, которые не хочет разглашать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сергей Притула из-за травмы снова попал в больницу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Создали организацию для противостояния новой власти

Первый украинский храм выступил с решительной инициативой

Перед полетом имена космонавтов сменили на российские

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 206159
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 33319
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 26200
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 24885
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 17 Просмотров: 19028
Знаменитости
Беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на ню-снимке
Беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на ню-снимке
 Просмотров: 108
"Не могу смотреть без отвращения" - Оля Фреймут разочаровала фанатов сотрудничеством с пророссийским каналом
"Не могу смотреть без отвращения" - Оля Фреймут разочаровала фанатов сотрудничеством с пророссийским каналом
 Просмотров: 783
"Волчицы" сходят с ума: почему Олег Винник вынужден везде ходить с охранниками
"Волчицы" сходят с ума: почему Олег Винник вынужден везде ходить с охранниками Просмотров: 414
Король рок-н-ролла возвращается: об Элвисе Пресли снимут сериал
Король рок-н-ролла возвращается: об Элвисе Пресли снимут сериал Просмотров: 36
"Секс на сцене" - Maruv страстно целовалась с танцовщицей на концерте
"Секс на сцене" - Maruv страстно целовалась с танцовщицей на концерте
3
 Просмотров: 2241
Больше всего комментируют
17
После выборов в патриотов опустились руки
9
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
6
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
2
Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду
Голосов: 37053
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua