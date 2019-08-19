Сергей Притула из-за травмы снова попал в больницу

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула снова перенес операцию на ноге.

Об этом мужчина сообщил в соцсети и опубликовал фото из больницы.

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Автор: facebook.com/serhiyprytula Сергей Притула снова попал в больницу

По словам Притулы, еще одна операция понадобилась, чтобы вытащить из ноги железные винты.

"Попробую отдохнуть с этой ногой. Потому что после первой операции покоя не было: был очень активен предвыборный процесс, я много работал "в полях". Ходил на ток-шоу разные. Потом - период девяти дней съемок" Варьяти- шоу "и два дня" Страстей по Ревизором "", - рассказывал Притула.

Недавно ведущий Сергей Притула показал фото из больницы. Мужчина сломал ногу при обстоятельствах, которые не хочет разглашать.