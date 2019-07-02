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вторник, 02 июля 2019 12:46

Селена Гомес сравнили со спасательницей Малибу

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Автор: Instagram
  Гомес развлеклась на девичнике кузины Присциллы Делеон
Гомес развлеклась на девичнике кузины Присциллы Делеон

Американская певица 26-летняя Селена Гомес решила поехать на отдых в Мексику. Звезда наслаждается летом в кругу друзей и родственников на берегу Тихого океана.

В женской компании Гомес развлеклась на девичнике кузины Присциллы Делеон. Фотографиями знаменитости поделились ее подруги, так как Селена недавно отказалась от соцсетей.

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На снимках Терезы Мари Мингус певица позирует в красном сплошном купальнике. Пользователи отметили, что образ напоминает актрис из сериала "Спасатели Малибу".

Автор: Instagram
  Гомес развлеклась на девичнике кузины Присциллы Делеон
Гомес развлеклась на девичнике кузины Присциллы Делеон

Гомес с друзьями катается на квадроциклах, занимается паддлбордингом, гуляет и нежится на пляже под навесами.

Недавно западные СМИ сообщили, что Селена Гомес впала в депрессию и обвинила в этом Instagram. После выхода из психиатрической клиники певица участвовала в нескольких премьерах и снова впала в депрессию.

Page Six
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