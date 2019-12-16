Сексуальные и горячие: супермодели показали себя топлес в рекламе одежды

Наоми Кэмпбелл снялась топлес в рекламе Saint Laurent

49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл снялась топлес в рекламе парижского дома высокой моды Saint Laurent.

Британская звезда мировой индустрии моды стала одной из героинь рекламного кампейну Le Smoking, посвященного женском брючном костюму со смокингом, который является визитной карточкой модного дома.

Рекламным снимком, на котором Кэмпбелл предстает в пиджаке, одетом на голое тело, звезда поделилась на своей странице в Instagram.Модель отметила, что автором кампейну выступил знаменитый немецкий фотограф Юрген Теллер.

Кроме Наоми, одежду представили другие модели, среди которых — Кейт Мосс, Аня Рубик и Лия Кебеде.

Смокинг, созданный Ив Сен-Лораном в 1966 году, стал воплощением культового парижского стиля и знаковой вещью дома Saint Laurent.

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Сексуальная американская супермодель 23-летняя Белла Хадид показала фото, на котором позирует в рубашке на голое тело. Откровенный снимок самая красивая женщина в мире разместила в Instagram. На нем видно, как Белла сидит на боку и одной рукой поправляя волосы, а другой держа телефон и снимая себя в зеркало.