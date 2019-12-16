Сексуальные и горячие: супермодели показали себя топлес в рекламе одежды

 
Ексклюзивы
1/5
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 1071
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 351
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2223
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 252
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 522
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2925
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11421
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2205
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5220
Фото
Все фото
4
7
10
6
12
Виктория Бекхэм засветила идеальные формы в спортзале
Виктория Бекхэм засветила идеальные формы в спортзале
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Праздник приближается: как знаменитости украшают свои елки
Праздник приближается: как знаменитости украшают свои елки
Настя Каменских очаровала перевоплощением в образ Лилу из &quot;Пятого элемента&quot;
Настя Каменских очаровала перевоплощением в образ Лилу из "Пятого элемента"
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
Видео
Все видео
Выбрали "Мисс Мира-2019"
Выбрали "Мисс Мира-2019"
Верка Сердючка удивила новым хитом за долгое время
Верка Сердючка удивила новым хитом за долгое время
Одиозный Панин спровоцировал скандал в самолете
Одиозный Панин спровоцировал скандал в самолете
Ким Кардашян впечатлила рождественскими украшениями
Ким Кардашян впечатлила рождественскими украшениями
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 324
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2538
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10971
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2790
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 234
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
вторник, 17 декабря 2019 04:20

Сексуальные и горячие: супермодели показали себя топлес в рекламе одежды

  Комментировать
  Наоми Кэмпбелл снялась топлес в рекламе Saint Laurent
Наоми Кэмпбелл снялась топлес в рекламе Saint Laurent

49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл снялась топлес в рекламе парижского дома высокой моды Saint Laurent.

Британская звезда мировой индустрии моды стала одной из героинь рекламного кампейну Le Smoking, посвященного женском брючном костюму со смокингом, который является визитной карточкой модного дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

LE SMOKING #YSL28 by ANTHONY VACCARELLO PHOTOGRAPHED by JUERGEN TELLER #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent @ysl @anthonyvaccarello

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Рекламным снимком, на котором Кэмпбелл предстает в пиджаке, одетом на голое тело, звезда поделилась на своей странице в Instagram.Модель отметила, что автором кампейну выступил знаменитый немецкий фотограф Юрген Теллер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

ANJA RUBIK - LE SMOKING #YSL28 by ANTHONY VACCARELLO PHOTOGRAPHED by JUERGEN TELLER ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent @anthonyvaccarello

Публикация от SAINT LAURENT (@ysl)

Кроме Наоми, одежду представили другие модели, среди которых — Кейт Мосс, Аня Рубик и Лия Кебеде.

Смокинг, созданный Ив Сен-Лораном в 1966 году, стал воплощением культового парижского стиля и знаковой вещью дома Saint Laurent.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

KATE MOSS - LE SMOKING #YSL28 by ANTHONY VACCARELLO PHOTOGRAPHED by JUERGEN TELLER ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent @anthonyvaccarello

Публикация от SAINT LAURENT (@ysl)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всемирно известная супермодель засветила грудь

Сексуальная американская супермодель 23-летняя Белла Хадид показала фото, на котором позирует в рубашке на голое тело.

Откровенный снимок самая красивая женщина в мире разместила в Instagram. На нем видно, как Белла сидит на боку и одной рукой поправляя волосы, а другой держа телефон и снимая себя в зеркало.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сексуальные и горячие: супермодели показали себя топлес в рекламе одежды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

"Многие меня считают ненормальной", - Мила Йовович

Самое читаемое
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 18270
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 18037
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
 Просмотров: 9657
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
 Просмотров: 7281
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
23
 1 Просмотров: 7110
Знаменитости
Тина Кароль порадовала фанатов новым горячим фото
Тина Кароль порадовала фанатов новым горячим фото Просмотров: 1269
Виктория Бекхэм засветила идеальные формы в спортзале
Виктория Бекхэм засветила идеальные формы в спортзале
4
 Просмотров: 1350
Звездная судья Кухар снялась в шубе на голое тело
Звездная судья Кухар снялась в шубе на голое тело Просмотров: 1809
Младший на 35 лет: Мадонну поймали в объятьях нового бойфренда
Младший на 35 лет: Мадонну поймали в объятьях нового бойфренда Просмотров: 630
Alyosha получила престижную всеукраинскую премию
Alyosha получила престижную всеукраинскую премию Просмотров: 54
Больше всего комментируют
13
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
4
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
2
"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о деле Шеремета
2
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Голосов: 39197
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua