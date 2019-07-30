Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40

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Быть красивой и стройной в 20 достаточно просто, а вот пронести красоту спустя годы - сложно.

40-летние звезды могут посоревноваться с молодыми красавицами за пьедестал первенства и сексуальности.

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Спорт, рациональное питание и правильный отдых - залог сохранения красоты знаменитостей, которым за 40 лет.

Gazeta.ua сделала подборку самых "горячих" звезд, которые пронесли свою привлекательность сквозь года.

Мировые знаменитости показали, как стильно выглядеть на пляже и какие модели купальников на пике популярности.