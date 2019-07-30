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четверг, 01 августа 2019 01:37

Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
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Американская актриса Холли Берри в свои 52 года может похвастаться невероятной фигурой
Фото: @halleberry
Элизабет Херли имеет роскошное тело в свои 54 года.
Актриса Дженнифер Энистон в 50 лет может дать фору молодым красоткам.
Синди Кроуфорд удивляет молодостью тела в 53 года.
Фигура 46-летней модели Хайди Клум впечатляет.

Быть красивой и стройной в 20 достаточно просто, а вот пронести красоту спустя годы - сложно.

40-летние звезды могут посоревноваться с молодыми красавицами за пьедестал первенства и сексуальности.

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Спорт, рациональное питание и правильный отдых - залог сохранения красоты знаменитостей, которым за 40 лет.

Gazeta.ua сделала подборку самых "горячих" звезд, которые пронесли свою привлекательность сквозь года.

Мировые знаменитости показали, как стильно выглядеть на пляже и какие модели купальников на пике популярности.

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