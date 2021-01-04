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понедельник, 04 января 2021 07:45

Сексуальная украинская диджейка обольщает идеальными формами на отдыхе
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Украинский диджейка 34-летняя Анастасия Кумейко, известная DJ NANA, наслаждается отпуском где-то на островах. Однако где именно - пока держит в тайне.

Оттуда знаменитость делится яркими солнечными снимками. Так, на одной из фотографий артистка сидит в бикини на пляже спиной к камере и хвастается упругими ягодицами. На еще одном фото Настя демонстрирует подтянутую сексуальную фигуру.

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"Не сгорела. Не поправилась. Отличное начало", - написала на кадре звезда.

Украинский диджейка 34-летняя Анастасия Кумейко наслаждается отпуском на островах
Фото: instagram.com/anastasia_domination
Украинский диджейка 34-летняя Анастасия Кумейко наслаждается отпуском на островах
Украинский диджейка 34-летняя Анастасия Кумейко наслаждается отпуском на островах
Украинский диджейка 34-летняя Анастасия Кумейко наслаждается отпуском на островах

Dj NANA (Анастасия Кумейко) - бывшая участница группы Nikita и любимая композитора Руслана Квинты. Недавно порадовала подписчиков эротическим фото. На нем позирует топлесс, прикрывая грудь кожаным жакетом.

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Дата
04
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