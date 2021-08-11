Сексуальная Тина Кунаки очаровала роскошным образом

Французская модель и супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки поделилась серией эффектных фото и видео.

На кадрах опубликованных в Instagram в модель позирует в роскошном длинном платье.

Ее длинные кудрявые волосы были распущенными, а образ Тина дополнила крошечной сумочкой.

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Кунаки позировала на фоне белой стены, а также предстала перед камерой на улице в свете ночных огней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)

"Убедительно", - лаконично подписала пост модель.

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