Сексуальная Рианна снялась в рекламе эротического белья

Певица Рианна снялась в рекламе своей линии белья.

Фото поделилась в Instagram.

Звезда позирует в коллекции Savage X Fenty, демонстрируя прелести. На фото Рианна рекламирует белье разного цвета и фасона.

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Ранее Рианна разрабатывала одежду для таких брендов, как Emporio Armani и обувь для Puma. Изюминкой белья Рианны является то, что оно подходит для кожи любого тона. Также линейка имеет широкий диапазон размеров.