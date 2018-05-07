Сексуальная Рианна снялась в рекламе эротического белья

Певица Рианна снялась в рекламе своей линии белья.
Фото поделилась в Instagram.
Звезда позирует в коллекции Savage X Fenty, демонстрируя прелести. На фото Рианна рекламирует белье разного цвета и фасона.
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Ранее Рианна разрабатывала одежду для таких брендов, как Emporio Armani и обувь для Puma. Изюминкой белья Рианны является то, что оно подходит для кожи любого тона. Также линейка имеет широкий диапазон размеров.
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