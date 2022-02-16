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четверг, 17 февраля 2022 01:45

Сексуальная Меган Фокс снялась в откровенной фотосессии для Vogue: пикантные кадры
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Голливудская актриса Меган Фокс, которая недавно официально развелась с Брайаном Остином Грин, поразила поклонников откровенными и брутальными фото.

Знаменитость позировала для Vogue, а дерзкие фото звезда уже успела опубликовать в Instagram.

Редакторы глянца назвали Фокс королевой "обнаженных" луков. И добавили, что актриса показала настоящий "секс" на съемке.

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Меган Фокс снялась в откровенной фотосессии для Vogue
Фото: instagram.com/meganfox
Меган Фокс снялась в откровенной фотосессии для Vogue
Меган Фокс снялась в откровенной фотосессии для Vogue
Меган Фокс снялась в откровенной фотосессии для Vogue
Меган Фокс снялась в откровенной фотосессии для Vogue

Американская кинозвезда 35-летняя Меган Фокс продемонстрировала, как следует добавлять вещи главного цвета 2022 года - Very Peri. Один из оттенков фиолетового американский институт цвета Pantone назвал цветом этого года. Как показывает Фокс в Instagram, лучший способ соединить Very Peri с любым образом – это подобрать аксессуары в этом же оттенке.

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